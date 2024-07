Quali sono le cause della torsione testicolare?

I medici non sempre conoscono la causa della torsione testicolare. Alcuni uomini presentano una patologia ereditaria in cui il funicolo spermatico cresce in modo anomalo. Può inoltre verificarsi dopo un trauma all’inguine, durante il sonno o quando si sta all’aperto nella stagione fredda.