Sindrome di Ménière

Per i soggetti che, nonostante i trattamenti non invasivi, hanno frequenti attacchi di vertigini invalidanti sono disponibili varie procedure, che mirano a ridurre la pressione del liquido nell’orecchio interno o a distruggere le strutture dell’orecchio interno responsabili della funzione di equilibrio. La procedura meno distruttiva è detta decompressione del sacco endolinfatico. (Il sacco endolinfatico contiene il liquido che circonda le cellule ciliate nell’orecchio interno.) In questa procedura, il chirurgo pratica un’incisione dietro l’orecchio e rimuove l’osso sopra il sacco endolinfatico in modo che sia visibile. Viene utilizzato un bisturi o un laser per praticare un foro nel sacco, consentendo così il drenaggio del liquido. Il chirurgo può inserire nel foro un sottile drenaggio flessibile di plastica per mantenerlo aperto. Questa procedura non influisce sull’equilibrio e raramente danneggia l’udito.

Se la decompressione del sacco endolinfatico non è efficace, può essere necessario distruggere le strutture dell’orecchio interno che causano i sintomi iniettando nell’orecchio medio attraverso il timpano una soluzione di gentamicina. La gentamicina sopprime in modo selettivo la funzione dell’equilibrio prima di influire sull’udito, anche se vi è comunque il rischio di perdita dell’udito. Il rischio di perdita dell’udito è inferiore se il medico inietta la gentamicina solo una volta e attende 4 settimane prima di ripetere l’iniezione, se necessario.

I soggetti che riportano comunque gravi episodi frequenti nonostante questi trattamenti potrebbero dover essere sottoposti a un intervento chirurgico più invasivo. La recisione del nervo vestibolare (neurectomia vestibolare) distrugge in modo permanente la capacità dell’orecchio interno di influenzare l’equilibrio, di solito preservando l’udito, e allevia con successo le vertigini nel 95% circa delle persone. In genere si ricorre a questa procedura per trattare i soggetti i cui sintomi non si riducono dopo la decompressione del sacco endolinfatico o per eliminare definitivamente gli episodi di vertigini.

Se la vertigine è invalidante e l’udito dell’orecchio coinvolto si è deteriorato, è possibile asportare i canali semicircolari con un intervento chiamato labirintectomia. In questi casi, il ripristino dell’udito è talvolta possibile con un impianto cocleare.

Nessuna delle procedure chirurgiche che trattano le vertigini è utile nel trattamento della perdita dell’udito che spesso accompagna la sindrome di Ménière.