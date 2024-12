Panoramica sulle malattie bollose della cute

CONSULTA LA VERSIONE PER I PROFESSIONISTI

Geisel School of Medicine at Dartmouth University

Una vescica (bolla o, se piccola, vescicola) è una bolla piena di liquido che si forma al di sotto di un sottile strato di pelle morta. Il liquido è una miscela di acqua e proteine che filtra dal tessuto lesionato. Le vesciche si formano di solito in risposta a una specifica lesione, come un’ustione o irritazione, e generalmente interessano solo gli strati più superficiali della cute. Queste vesciche guariscono rapidamente, spesso senza lasciare alcuna cicatrice. Le vesciche che si sviluppano nell’ambito di una malattia sistemica (diffusa in tutto il corpo) possono interessare strati più profondi della cute, nonché ampie aree del corpo. Queste ultime guariscono più lentamente e possono lasciare cicatrici.

Molte malattie e lesioni possono provocare la formazione di vesciche, ma tre malattie autoimmuni sono tra le più gravi:

In un disturbo di tipo autoimmune il sistema immunitario, che normalmente protegge l’organismo dagli agenti estranei, aggredisce erroneamente i propri tessuti, in questo caso la cute. I disturbi autoimmuni con vescicole includono

Pemfigoide delle membrane mucose

Pemfigoide gravidico

Epidermolisi bollosa

Epidermolisi bollosa acquisita

Malattia da immunoglobulina A lineare

Pemfigo foliaceo

Altre malattie bollose includono la sindrome stafilococcica della cute ustionata, la necrolisi tossica epidermica, la cellulite grave e alcuni eritemi da farmaci.

Sebbene le ustioni e la frizione ripetuta (dovute ad esempio a scarpe strette o all’uso di una pala per lungo tempo) siano una causa comune di vesciche, queste non sono considerate malattie bollose.