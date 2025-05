Tumori delle unghie

CONSULTA LA VERSIONE PER I PROFESSIONISTI

Dermatology & Laser Center of Chapel Hill

L’unghia può essere colpita da tumori di tipo non canceroso (benigni) e canceroso (maligni) che determinano alterazioni della struttura e/o della pigmentazione (distrofia) delle unghie. Molti di questi sono tumori che hanno origine nei tessuti circostanti, non nelle unghie.

I tumori non cancerosi comprendono le cisti mixoidi (cavità in cui si raccoglie liquido), i granulomi piogenici e i tumori glomici.

I tumori cancerosi comprendono la malattia di Bowen (una forma precoce di cancro della cute), il carcinoma a cellule squamose e il melanoma maligno. Quando i medici sospettano la presenza di cancro, eseguono una biopsia e possono consigliare la rimozione completa del tumore non appena possibile.

Cisti mixoide Immagine © Springer Science+Business Media

Una striscia scura nell’unghia può anche essere il segno iniziale di melanoma maligno dell’unghia. Le cellule pigmentate del tessuto che produce l’unghia, noto come matrice ungueale, possono diventare maligne e trasformarsi in un melanoma. Un segno preoccupante è noto come segno di Hutchinson. Il segno di Hutchinson è rappresentato da una colorazione nera, marrone o grigia che si estende intorno all’unghia, ad esempio nella cuticola o nella plica ungueale (la porzione di cute dura ai lati della lamina ungueale, dove l’unghia e la pelle si incontrano). Questo segno può indicare la presenza di un melanoma nel letto ungueale (il tessuto molle sotto la lamina ungueale che ancora l’unghia al dito). Quando questo segno è presente, il medico effettua una biopsia dell’anomalia del letto ungueale. Il melanoma può insorgere anche senza il segno di Hutchinson.