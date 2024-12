Rimozione

Cheratolitici

Imbottitura e ortesi

Per rimuovere la cute ispessita le persone possono usare una limetta per le unghie o una pietra pomice immediatamente dopo aver fatto il bagno o la doccia. Si possono applicare cheratolitici (agenti che ammorbidiscono, allentano e aiutano a rimuovere lo strato più esterno della cute) sulle zone interessate.

Per prevenire la formazione dei calli e aiutare a trattare quelli esistenti, si possono usare imbottiture e dispositivi che ridistribuiscono la pressione dalle aree interessate. Imbottiture di vario tipo (per esempio feltro o fustagno o bende protettive di gommapiuma) e dispositivi collocati nella scarpa (ortesi) o altri inserti imbottiti e di supporto possono aiutare a ridurre la pressione. I fori tagliati nella parte delle scarpe sotto la zona dolorosa, possono aiutare a ridurre la pressione e il dolore.

Cure regolari da un podologo (un medico specializzato nella cura dei piedi) sono utili per chi ha una tendenza a sviluppare calli e duroni. Un’adeguata cura dei piedi è importante (vedere Cura dei piedi).

Chi soffre di disturbi che compromettono la normale funzione nervosa (neuropatia) e la circolazione del sangue, come il diabete, è a maggior rischio di sviluppare piaghe aperte (ulcere) nei piedi quando la cute viene danneggiata (vedere la barra laterale Il piede nel diabete). Queste ulcere possono infettarsi. I medici possono decidere di non trattare chirurgicamente i duroni e i calli in chi presenta questi disturbi di fondo. In questo caso, potrebbero essere necessarie e utili delle scarpe speciali e plantari per ridurre la pressione nelle zone affette.

Ai pazienti deve essere insegnato come ispezionare i piedi per verificare la presenza di ulcere a casa e come prevenirle.