Idratanti cutanei speciali o altre creme, gel e lozioni

Talvolta trattamenti laser

Per la cheratosi pilare non è necessario alcun trattamento, eccetto qualora le escrescenze divengano un problema a livello estetico.

Le creme idratanti che contengono petrolato e acido salicilico o petrolato e acqua possono aiutare ad appiattire le escrescenze. Altri trattamenti utili sono le lozioni o creme a base di acido lattico, le creme a base di urea, i gel a base di acido salicilico oppure trattamenti esfolianti su prescrizione che vengono applicati sulla pelle sotto forma di creme o gel e che contengono retinoidi, sostanze derivate dalla vitamina A. Questi trattamenti esfolianti includono la tretinoina, l’adapalene e il tazarotene. Anche il tacrolimus e acido azelaico, applicati sulla cute, possono essere efficaci. Nei bambini piccoli si devono evitare le creme a base di sostanze acide, in quanto causano sensazioni di bruciore e pizzicore.

Qualora sia presente arrossamento facciale e ciò rappresenti un problema per il soggetto, i medici potrebbero utilizzare un laser per trattarlo (vedere la barra laterale Impiego del laser per il trattamento dei problemi cutanei).

Solitamente, la cheratosi pilare recidiva in seguito alla sospensione del trattamento.