† La maggior parte (90%) degli ebrei è ashkenazita. Pertanto, gli ebrei che non sanno se sono ashkenaziti o meno, dovrebbero sottoporsi allo screening. Alcuni esperti raccomandano lo screening per altri disturbi come la malattia di Gaucher, la malattia di Niemann-Pick tipo A e l’anemia (sindrome) di Fanconi gruppo C.