Il modo migliore per prevenire il mal d’altitudine consiste nel salire a quote più alte lentamente, in modo che il corpo abbia il tempo di adattarsi. L’altitudine in cui si dorme ha il massimo effetto sul corpo.

Essere fisicamente in forma non protegge dal mal d’altitudine.

La maggior parte delle persone si adatta facilmente ad altitudini di circa 2.400 metri senza particolari precauzioni. Tuttavia, l’adattamento ad altitudini maggiori, specialmente sopra i 3.000 metri, può richiedere molti giorni o settimane. Per salire a tali quote, gli scalatori devono aumentare l’altitudine in cui dormono solo di circa 300-500 metri al giorno e devono interrompere l’ascesa a quote superiori per un giorno ogni 3 o 4 giorni.

Altri modi per prevenire il mal d’altitudine:

Prima di un’ascesa, consultare il proprio medico riguardo all’assunzione di farmaci per il mal d’altitudine

Evitare le attività fisiche pesanti quando si raggiunge un luogo in alta quota

Non usare alcol, oppiacei o sonniferi

Qualora si abbia sofferto di mal d’altitudine in precedenza, porre attenzione a eventuali segni indicanti che si sta ripresentando e, se necessario, scendere a una quota inferiore.