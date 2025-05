Lesioni tissutali senza congelamento

Geloni (eritema pernio; dito) Immagine © Springer Science+Business Media

I geloni (eritema pernio) sono una reazione non comune che si presenta in seguito a ripetute esposizioni al freddo secco. I sintomi sono prurito, dolore, arrossamento, tumefazione e, in rari casi, la presenza di macchie o vescicole sull’area interessata (di solito la parte anteriore della gamba o la superficie dorsale delle dita delle mani). Tale condizione è fastidiosa e ricorrente, ma non è grave. Prevenire l’esposizione al freddo è la miglior terapia. Nifedipina o limaprost assunti per via orale oppure i corticosteroidi topici a volte alleviano i sintomi. Può essere utile evitare la nicotina.