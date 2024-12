Come viene trattato l’assideramento?

Come viene trattato l’assideramento?

I migliori risultati si ottengono riscaldando la parte assiderata il più rapidamente possibile. Se non è possibile recarsi immediatamente in ospedale:

riscaldare il corpo con una coperta calda

immergere la pelle assiderata in acqua moderatamente calda (circa 40 °C)

recarsi in ospedale appena possibile

L’acqua calda deve essere a una temperatura che consenta a una persona che non ha subito un assideramento di mantenervi la mano in modo confortevole. Se l’acqua è troppo calda possono prodursi ulteriori danni cutanei.

Se sono assiderati i piedi e si deve camminare per mettersi in salvo, è meglio non riscaldarli prima di farlo. È peggio camminare su un piede scongelato che camminare su un piede assiderato. Tra l’altro, se il piede scongelato si congela nuovamente la situazione si aggrava.

Non si deve assolutamente:

Sfregare la pelle

Porre neve intorno alla parte assiderata

Riscaldare la pelle davanti al fuoco oppure con un termoforo o una coperta elettrica, dato che la pelle è insensibile e non può percepire l’intensità del calore

Il medico riscalderà la parte assiderata in acqua calda, inoltre provvederà a:

Somministrare antidolorifici

Applicare una crema antibiotica su eventuali vesciche aperte

Mantenere la pelle pulita e asciutta

Talvolta, prescrivere farmaci per migliorare il flusso sanguigno o antibiotici per trattare un’infezione

A volte eseguire un intervento chirurgico per asportare la pelle morta o amputare una parte del corpo

Il medico attende il più possibile prima di eseguire l’intervento chirurgico; l’attesa consente di capire se il tessuto è morto o soltanto gravemente danneggiato.