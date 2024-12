Panoramica sulle lesioni addominali

Esami di diagnostica per immagini

Analisi delle urine

Talvolta, intervento chirurgico esplorativo

In alcune persone, la lesione addominale è evidentemente grave (come in molte lesioni da arma da fuoco). In questi casi, l’interessato viene condotto direttamente in sala operatoria per un intervento chirurgico esplorativo senza eseguire prima gli esami per identificare le lesioni. Tuttavia, la maggior parte delle persone con un trauma addominale è sottoposta a esami che consentono di identificare la lesione specifica e, in combinazione con i riscontri dell’esame obiettivo, aiutano i medici a decidere riguardo all’operazione.

Le opzioni principali sono l’ecografia e la tomografia computerizzata (TC). L’ecografia può essere eseguita rapidamente al letto della persona e risulta utile per individuare un’emorragia grave. La TC impiega più tempo ed è necessario che il paziente venga spostato per introdurlo nel dispositivo, ma fornisce immagini più precise, oltre a individuare lesioni come fratture alla colonna vertebrale o al bacino. A seconda del tipo di lesione, possono essere necessarie radiografie del torace o del bacino.

I dottori effettuano anche delle analisi per eventuali tracce di sangue nelle urine, che indicano danno ad alcune parti del tratto urinario. Di solito viene eseguito un emocromo completo, in modo da disporre di informazioni iniziali da confrontare con quelle ottenute da campioni prelevati più tardi se le condizioni del paziente peggiorano.