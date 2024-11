Auto-abbandono negli anziani

L’auto-incuria è l’incapacità o la mancanza di volontà degli anziani di soddisfare le proprie esigenze di base. Può includere ignorare l’igiene personale, non pagare le bollette, non effettuare la pulizia della casa, non procurarsi o preparare il cibo (con conseguente denutrizione), non cercare assistenza medica per sintomi potenzialmente gravi, non ritirare le prescrizioni, non assumere correttamente i farmaci (su prescrizione o da banco) e saltare le visite di controllo.

Alcuni anziani non si prendono cura di sé stessi. Possono non procurarsi il cibo, i farmaci o altre necessità e possono ignorare l’igiene personale. Questo problema si chiama auto-abbandono.

L’auto-abbandono è più probabile negli anziani che:

Vivono da soli e si isolano

Hanno un disturbo che ne altera la memoria o la capacità di giudizio (come la malattia di Alzheimer)

Soffrono di diversi disturbi cronici

Uso improprio di farmaci e altre sostanze

Soffrono di depressione grave

Tuttavia, alcuni anziani non hanno alcun problema medico. Il motivo per cui queste persone trascurano sé stesse non è chiaro.

Possono trascurarsi non curando l’igiene personale, non lavando gli indumenti, non pagando le bollette o mangiando troppo poco, con conseguente disidratazione e denutrizione. Potrebbero non farsi visitare da un medico quando hanno problemi di salute che mettono in pericolo la loro vita. O se lo fanno, potrebbero rifiutare le cure, non prendere i farmaci loro prescritti o saltare le visite di controllo. La loro casa potrebbe essere sporca, pericolante o infestata da animali o parassiti. A volte l’auto-abbandono mette in pericolo la salute pubblica, ad esempio quando il comportamento dell’anziano aumenta il rischio di incendio.

Distinguere tra l’auto-abbandono e il diritto all’autonomia e alla privacy può essere molto difficile per i familiari, gli amici e gli operatori sanitari. Gli anziani potrebbero compiere scelte consapevoli. Potrebbero semplicemente aver deciso di vivere in un modo che altri trovano indesiderabile. Spesso, un assistente sociale si trova nella posizione migliore per stabilire una simile distinzione e può intervenire su segnalazione di familiari o amici. Se si ritiene necessario un intervento, l’aiuto può anche essere fornito soltanto con una telefonata. Contattare il medico di base dell’anziano è un buon modo per iniziare. Inoltre, negli Stati Uniti i Servizi di protezione per gli anziani o l’unità statale preposta alla terza età (i cui numeri sono disponibili attraverso Eldercare Locator all’800 677 1116) possono aiutare attraverso il coordinamento delle valutazioni della sicurezza a domicilio e aiutando gli anziani a ricevere servizi di consulenza, sistemi di risposta di emergenza, riferimenti a servizi aggiuntivi di sostegno e, se necessario, il ricovero in ospedale.