Panoramica sulla risposta ai farmaci

In particolare, neonati e anziani evidenziano problemi di risposta ai farmaci. La funzionalità epatica e renale è meno efficiente, pertanto i farmaci metabolizzati dal fegato ed escreti per via renale tendono ad accumularsi, dando potenzialmente luogo a disturbi.

Gli anziani presentano in genere un maggior numero di patologie di un neonato e di un giovane adulto, pertanto assumono più farmaci (vedere Invecchiamento e farmaci). Più farmaci si assumono, superiori sono le probabilità che insorgano effetti negativi causati dall’interazione di un farmaco con un altro farmaco o con una patologia. Con l’avanzare dell’età, diventa anche più difficile seguire istruzioni complicate per l’assunzione dei farmaci, per esempio, prendere il medicinale a una stessa ora particolare o evitare certi alimenti.