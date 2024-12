Le visite dal medico diventano più frequenti al progredire della gravidanza. Dopo la prima visita, sono previste visite dal medico:

ogni 4 settimane fino alla 28a settimana di gestazione

ogni 2 settimane fino alla 36a settimana

quindi una volta alla settimana fino al parto

Durante ogni visita, il medico:

Pesa la gestante

Misura la pressione arteriosa

Esamina le caviglie per il gonfiore

Misura l’utero

Controlla il battito cardiaco del feto

Controlla lo zucchero in un campione di urine

Dopo circa 16-20 settimane, si esegue un’ecografia per controllare nel feto:

Battito cardiaco

Sesso

Dimensioni e crescita

L’ecografia può anche rivelare:

Se la gravidanza è gemellare o plurima

Se il feto presenta eventuali problemi, tra cui difetti congeniti o problemi della placenta (l’organo che nutre il feto)

In base ai risultati dell’ecografia, il medico può eseguire altre ecografie successivamente durante la gravidanza.

Dopo circa 24-28 settimane, il medico esegue un esame del sangue per controllare l’eventuale presenza di alti livelli di zucchero nel sangue (diabete gestazionale).

Le radiografie di norma non rientrano nella normale assistenza durante la gravidanza. Se fosse necessaria una radiografia, può essere eseguita in modo sicuro utilizzando un grembiule di piombo per proteggere l’addome.