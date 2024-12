Come si può accertare una gravidanza?

Come si può accertare una gravidanza?

Si deve sospettare una gravidanza se:

Il ciclo mestruale è in ritardo di una settimana o più

I sintomi della gravidanza includono:

Mammelle turgide e sensibili

Nausea e vomito

Necessità di urinare più spesso del solito

Sensazione di debolezza e stanchezza

Aumento o diminuzione dell’appetito rispetto al solito

Per confermare una gravidanza, è necessario fare un test di gravidanza. Si può acquistare un kit in farmacia senza prescrizione. Oppure, il test può essere eseguito presso un ambulatorio medico o in ospedale.

Test di gravidanza domestici Un test di gravidanza domestico analizza la presenza di un ormone chiamato hCG nell’urina. L’organismo produce grandi quantità di hCG durante la gravidanza. I test di gravidanza domestici sono molto accurati. Se il test di gravidanza domestico ha un risultato negativo, ma si pensa comunque di poter essere incinte: Attendere qualche giorno e ripetere nuovamente il test di gravidanza domestico