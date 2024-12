Nella fase iniziale, la sepsi può essere difficile da diagnosticare. Il medico formula la diagnosi di sepsi sulla base dei sintomi ed effettuando analisi del sangue per ricercare i batteri. Farà eseguire inoltre analisi del sangue per valutare la funzionalità degli organi interni. Se l’origine dell’infezione non è chiara, si possono anche eseguire esami di diagnostica per immagini: