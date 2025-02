La PKD viene sospettata se è presente nella famiglia o se un esame eseguito per un’altra ragione mostra che i reni sono ingrossati rispetto alla norma o presentano cisti. Per diagnosticare la PKD, i medici eseguono esami di diagnostica per immagini dei reni come:

Se questi esami mostrano la presenza di PKD, il medico eseguirà degli esami del sangue a intervalli regolari per controllare la funzionalità renale. I medici talvolta raccomandano al soggetto e ad alcuni parenti stretti di fare dei test genetici per la PKD. I test genetici possono aiutare a capire se esista la probabilità di trasmettere il gene che causa la PKD a eventuali figli.