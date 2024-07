Una malattia si definisce cronica quando ha un esordio lento e una lunga durata. La malattia renale cronica si verifica quando i reni perdono lentamente la capacità di filtrare (depurare) il sangue, di rimuovere le sostanze di scarto e produrre l’urina. I reni smettono di funzionare per un periodo di vari mesi o anni.

Se i reni smettono improvvisamente di funzionare, si parla di insufficienza renale acuta. Se l’insufficienza renale acuta non si risolve, può tramutarsi in malattia renale cronica.

L’insufficienza renale cronica è ciò che i medici chiamavano malattia renale cronica. Utilizzavano quel termine in modo che le persone non la confondessero con altre malattie renali a lungo termine che non causavano l’interruzione del funzionamento dei reni.

Il diabete e la pressione sanguigna alta (ipertensione) sono cause comuni della malattia renale cronica, che può causare insufficienza renale

I sintomi esordiscono lentamente e possono comprendere minzione (fare pipì) notturna, stanchezza, mal di stomaco, prurito e crampi muscolari

In seguito, il soggetto può smettere di urinare e manifestare confusione e difficoltà respiratorie

Per porre la diagnosi di malattia renale cronica, il medico esegue esami del sangue e delle urine

Il soggetto deve seguire una dieta speciale e prendere dei farmaci, e spesso deve sottoporsi a dialisi (uso di una macchina per eliminare le sostanze di scarto e l’acqua in eccesso dal sangue)

Talvolta, può essere eseguito un trapianto di rene, ovvero un intervento chirurgico per donare un nuovo rene al soggetto

Se non viene trattata, la malattia renale cronica può causare il decesso