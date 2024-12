La poliomielite è causata dal poliovirus. È molto contagiosa e si trasmette tramite il contatto con persone infette.

Fino agli anni ’50, quando divenne disponibile un vaccino, la poliomielite era endemica in gran parte del mondo. L’ultimo caso di poliomielite negli Stati Uniti è stato registrato nel 1979. Attualmente, la poliomielite si può contrarre in alcune parti dell’Africa (soprattutto in Nigeria), in Pakistan e in Afghanistan.