I polmoni sono gli organi coinvolti nella respirazione o ventilazione polmonare.

La respirazione è il processo di entrata e uscita dell’aria dai polmoni.

Quando si inspira viene assorbito ossigeno e quando si espira viene eliminata anidride carbonica.

Tutte le cellule dell’organismo umano necessitano di ossigeno per trasformare gli alimenti in energia, un processo che genera una sostanza di scarto, l’anidride carbonica, che deve essere eliminata dal corpo.

I polmoni sono due e si trovano nel torace, circondati dalla gabbia toracica. L’aria entra nei polmoni attraverso la trachea, che nel torace si dirama in vie aeree di minori dimensioni, chiamate bronchi. Come i rami di un albero, i bronchi si dividono a loro volta in vie aeree ancora più piccole, dette bronchioli, le cui estremità terminali sono collegate a milioni di microscopiche sacche d’aria, definite alveoli.

Le vie aeree producono il muco che ricopre la loro mucosa. Il muco intrappola polvere e germi, evitando che raggiungano i polmoni. Le vie aeree sono inoltre rivestite da minutissimi peli, questi spingono il muco lungo la trachea e, alla fine, il muco viene espulso con la tosse o ingerito.

Un piccolo lembo di cartilagine, l’epiglottide, impedisce il passaggio di cibo in trachea durante la deglutizione.