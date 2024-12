Tutti hanno bisogno di acqua ed elettroliti (minerali, come sodio e potassio, che aiutano l’organismo a svolgere molte funzioni) per essere sani. Normalmente, il corpo umano bilancia automaticamente il livello di acqua e di elettroliti. Basta bere per assumere i liquidi necessari, e la sete indica quando si ha bisogno di bere. Il reni eliminano automaticamente con l’urina l’acqua in eccesso.

Cos’è l’iperidratazione? Un’eccessiva quantità di acqua nel corpo viene definita iperidratazione. Questo accade quando il corpo assorbe più acqua di quanta non ne elimini. In un soggetto sano, è improbabile che bere troppa acqua causi iperidratazione, poiché ciò che non è necessario viene eliminato con l’urina

Di solito, l’iperidratazione insorge quando i reni non sono in grado di espellere con la pipì l’acqua in eccesso

L’eccesso di liquidi può causare gambe gonfie e problemi di respirazione

L’iperidratazione compromette l’equilibrio degli elettroliti nell’organismo e può causare sintomi come stato confusionale o convulsioni.

Quali sono le cause dell’iperidratazione? Normalmente, il corpo umano bilancia automaticamente il livello di acqua ed elettroliti. In presenza di un eccesso di acqua, il cervello segnala ai reni di produrre più urina. Le due cause principali di iperidratazione sono: Un problema medico che impedisce ai reni di eliminare l’acqua in eccesso

Bere molta più acqua di quanto i reni possano gestire I problemi medici che impediscono ai reni di eliminare l’acqua in eccesso includono: insufficienza cardiaca

Alcuni problemi renali come l’insufficienza renale e la sindrome nefrosica

Malattie del fegato come la cirrosi Di solito non si beve mai troppa acqua, ma questo può accadere quando: Gli atleti bevono più del necessario perché non vogliono disidratarsi

Le persone hanno un problema mentale che le induce a bere quantità eccessive di acqua

Quali sono i sintomi dell’iperidratazione? Spesso i soggetti restano asintomatici. In presenza di problemi a carico di cuore, reni o fegato si possono presentare sintomi come: Gonfiore da accumulo di liquidi nella parte inferiore delle gambe

Liquido nei polmoni che causa difficoltà di respirazione Se si beve in modo eccessivo, è possibile: Sentirsi stanchi, deboli e confusi

Urinare molto

Come viene diagnosticata l’iperidratazione? Di solito, la diagnosi viene formulata in base ai sintomi e a un esame obiettivo. Talvolta, vengono eseguiti esami del sangue e delle urine.