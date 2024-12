Il distacco della retina si ha quando questa si separa dalla parte posteriore dell’occhio. La retina può staccarsi parzialmente o interamente.

Le probabilità di distacco della retina sono maggiori in caso di miopia (problemi a vedere chiaramente gli oggetti da lontano), intervento chirurgico oculare o trauma oculare

I sintomi includono improvvisa perdita della vista o visione di lampi di luce o corpi mobili (macchie scure che sembrano spostarsi nel campo visivo)

Può dare l’impressione di una tendina o un velo che cade davanti al campo visivo

Il medico può rilevare un distacco di retina esaminando l’occhio con un particolare telescopio

Di solito il trattamento evita un’ulteriore perdita della vista

In alcuni casi, la vista non può essere recuperata. Se si riscontra uno dei sintomi, rivolgersi immediatamente a un medico per prevenire una perdita permanente della vista.