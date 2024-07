Le ossessioni sono pensieri che non si riesce a eliminare dalla mente, nemmeno con la volontà. Possono essere preoccupazioni, idee, immagini o impulsi a fare qualcosa. Avere un’ossessione di solito provoca ansia e disagio.

Una compulsione è un forte impulso a fare qualcosa in continuazione, malgrado non si desideri farlo o non lo si ritenga necessario. Una compulsione spesso implica il compiere determinate azioni per alleviare l’ansia di un’ossessione. Per esempio, se si è ossessionati dai germi si può presentare la compulsione di lavarsi le mani molte volte al giorno, anche se non sono sporche.

Il disturbo ossessivo-compulsivo (DOC) è un disturbo mentale che comporta ossessioni, compulsioni o entrambe le cose.