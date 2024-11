Il sistema linfatico è una rete dei vasi linfatici e linfonodi che trasportano un liquido detto linfa. Il sistema linfatico appartiene al sistema immunitario, che aiuta a difendersi contro infezioni e tumori.

La linfa è il liquido che fuoriesce dai vasi sanguigni più piccoli. Il liquido penetra tra le cellule portando nutrimento e rimuovendo cellule danneggiate, cellule tumorali e germi.

I vasi linfatici sono minuscoli condotti che trasportano la linfa dai tessuti ai linfonodi e quindi dai linfonodi di nuovo nei vasi sanguigni.

I linfonodi sono punti di raccolta pieni di globuli bianchi specializzati che filtrano germi e cellule dalla linfa. Linfonodi e globuli bianchi aiutano il corpo a difendersi contro infezioni e tumori. Ecco perché talvolta un’infezione o un tumore provoca un ingrossamento dei linfonodi adiacenti. Ad esempio, un’infezione alla gola può produrre gonfiore nei linfonodi del collo. Le persone li definiscono “ghiandole gonfie”, tuttavia, i linfonodi non sono realmente ghiandole.

I vasi linfatici sono presenti in tutto il corpo, ma tendono a raggrupparsi in alcuni punti, come sul lato del collo, sotto le braccia o nella regione inguinale.

Sistema linfatico: contribuisce a difendere l’organismo dalle infezioni