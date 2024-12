I medici stabiliscono la presenza del linfedema mediante un esame obiettivo. Di solito, la causa è ovvia, come un intervento chirurgico. Se i medici non sono sicuri delle cause del linfedema, possono eseguire esami di diagnostica per immagini, come TC (tomografia computerizzata) o RMI (risonanza magnetica per immagini) per localizzare il blocco nel sistema linfatico.