Fattori di rischio per reazioni avverse ai farmaci

I neonati e i bambini molto piccoli sono esposti a un rischio elevato di reazioni avverse ai farmaci, infatti la loro capacità di metabolizzare i farmaci non è pienamente sviluppata. Per esempio, i neonati non hanno la capacità di metabolizzare ed eliminare l’antibiotico cloramfenicolo. Pertanto, non è comunemente usato. I neonati trattati con questo farmaco possono sviluppare la sindrome del bambino grigio, una reazione seria e spesso letale. Se le tetracicline (altri tipi di antibiotici) vengono somministrate a neonati e bambini piccoli durante lo sviluppo dei denti (fino a 8 anni), lo smalto dei denti può scolorirsi in modo permanente. I soggetti di età inferiore a 18 anni sono esposti al rischio di sindrome di Reye nel caso in cui venga loro somministrata aspirina per trattare l’influenza o la varicella.

I soggetti anziani presentano un rischio elevato di sviluppare reazioni avverse da farmaco per molte ragioni (vedere Invecchiamento e farmaci). Possono avere molti problemi di salute e quindi assumere diversi farmaci su prescrizione e da banco. Inoltre, con l’avanzare dell’età, il fegato non è in grado di metabolizzare in modo efficace molti farmaci, né i reni di eliminare i farmaci dall’organismo, aumentando pertanto il rischio di danno renale e di altre reazioni avverse ai farmaci. Questi problemi correlati all’età sono spesso aggravati dalla malnutrizione e dalla disidratazione, che tendono a divenire più comuni con l’avanzare degli anni.

Gli anziani sono più soggetti agli effetti di molti farmaci. Per esempio, hanno una maggiore probabilità di manifestare stordimento, perdita di appetito, depressione, stato confusionale e alterazioni della coordinazione, con conseguente aumento del rischio di caduta e di fratture. I farmaci che possono provocare tali reazioni includono molti antistaminici, sonniferi, ansiolitici, antipertensivi e antidepressivi (vedere la tabella Alcuni farmaci con maggiori probabilità di causare problemi negli anziani).