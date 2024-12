Protoporfiria eritropoietica e protoporfiria legata al cromosoma X

I primi sintomi si osservano solitamente nell’infanzia. Subito dopo l’esposizione della pelle alla luce solare, possono svilupparsi forte dolore e tumefazione della pelle. Possono svilupparsi croste intorno alle labbra e sul dorso delle mani dopo una prolungata esposizione al sole. Dato che non si osservano vesciche e lesioni cicatriziali, i medici di solito non riconoscono la malattia.

Sintomi cutanei della protoporfiria eritropoietica Protoporfiria eritropoietica (fotosensibilità) I bambini nella foto, affetti da protoporfiria eritropoietica, presentano arrossamento, iperpigmentazione (scurimento) e croste sul viso, oltre ad arrossamento e gonfiore delle mani dopo l'esposizione al sole. ... maggiori informazioni © Springer Science+Business Media Protoporfiria eritropoietica L'immagine mostra cute ruvida, ispessita e coriacea sulla mano di un soggetto con protoporfiria eritropoietica. Su concessione dell'editore. Tratto da Bloomer J, Risheg H. in Gastroenterology and Hepatology: Liver. A cura di M Feldman (series editor) e WC Maddrey. Philadelphia, Current Medicine, 2004. Protoporfiria eritropoietica (piaghe periorali) L'immagine mostra profonde scanalature (piaghe periorali) in un soggetto con protoporfiria eritropoietica. © Springer Science+Business Media

I calcoli biliari si manifestano con il caratteristico dolore addominale. Il danno epatico spesso porta a insufficienza epatica ingravescente, con ittero, dolore addominale e ingrossamento della milza.

Se si trascura sistematicamente la protezione della pelle, questa può diventare ruvida e spessa, assumendo un aspetto coriaceo (lichenificazione), specialmente sopra le nocche delle dita. Solchi profondi possono svilupparsi intorno alla bocca (bocca a carpa).

Le persone con protoporfiria legata al cromosoma X tendono ad avere livelli più elevati di protoporfirina nei globuli rossi, nel plasma e in altri tessuti e, di conseguenza, reazioni più gravi alla luce solare e disturbi epatici più seri rispetto alle persone con protoporfiria eritropoietica.

Nei bambini in cui la protoporfiria eritropoietica e la protoporfiria legata al cromosoma X non è riconosciuta possono svilupparsi problemi psicosociali perché rifiutano inspiegabilmente di andare all’aperto. Sono spesso stati diagnosticati erroneamente per anni come “allergici” alla luce solare. La paura o l’aspettativa del dolore può essere talmente angosciante che i bambini diventano nervosi, tesi, aggressivi, oppure sviluppano un senso di distacco dall’ambiente circostante o, addirittura, pensieri suicidari.