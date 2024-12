L’infiammazione dell’orbita può essere causata da una malattia infiammatoria che interessa tutto il corpo (sistemica). Talvolta, l’infiammazione interessa solo l’orbita. L’infiammazione può essere causata da un’infezione o da una patologia non infettiva. L’infiammazione dell’orbita dovuta a un’infezione che interessa palpebra, cute e tessuti intorno alla parte anteriore dell’occhio è detta cellulite presettale. L’infiammazione dovuta all’infezione che interessa il tessuto all’interno dell’orbita e intorno e dietro l’occhio è detta cellulite orbitale. L’infiammazione orbitale non infettiva ha molte cause. La causa più comune di infiammazione non infettiva della cavità oculare è la malattia oculare tiroidea (nota anche come oftalmopatia di Graves).

Le malattie infiammatorie sistemiche che interessano l’occhio/orbita includono la granulomatosi con poliangioite (precedentemente nota come granulomatosi di Wegener), caratterizzata da un’infiammazione generalizzata dei vasi sanguigni (detta vasculite). Un altro tipo di infiammazione è detta infiammazione orbitale IgG4-correlata (vedere anche Malattia IgG4-correlata). L’infiammazione orbitale IgG4-correlata può interessare le stesse strutture della granulomatosi con poliangioite, ma in genere provoca meno sintomi.

Le malattie infiammatorie che interessano solo l’occhio includono la sclerite, che consiste in un’infiammazione della membrana bianca dell’occhio (sclera). I disturbi palpebrali con infiammazione sono discussi in un’altra sezione. L’infiammazione a carico dell’intera orbita e di porzioni della stessa è definita pseudotumore infiammatorio orbitale (che non è un tumore vero e non è maligno), oppure infiammazione orbitale aspecifica. L’infiammazione a carico della ghiandola lacrimale, che ha sede sul margine orbitale superiore esterno (vedere la figura Da dove provengono le lacrime), viene denominata dacrioadenite. L’infiammazione a carico di uno dei muscoli che muovono l’occhio è detta miosite.