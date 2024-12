Dermatillomania (disturbo da escoriazione)

I metodi e le zone interessate variano da un soggetto a un altro. Alcuni soggetti possono presentare molte ulcere o zone cicatrizzate. Altri hanno solo poche cicatrici o ulcere. Il soggetto può cambiare nel tempo le zone da escoriare.

Alcuni soggetti si pizzicano la pelle in maniera automatica, senza pensarci, mentre altri sono più consapevoli del gesto.

I soggetti non lo fanno perché sono preoccupati del loro aspetto (che può essere un sintomo del disturbo da dismorfismo corporeo). Tuttavia, poco prima di farlo possono sentirsi tesi o ansiosi e il fatto di pizzicarsi la pelle può alleviare tale sensazione. Successivamente, spesso avvertono una sensazione di gratificazione.

La dermatillomania può essere accompagnata da molte attività (rituali). Il soggetto può cercare meticolosamente un particolare tipo di crosta da grattare via. Può rimuovere la crosta in un modo particolare, ad esempio usando le dita o un utensile, come una pinzetta. Una volta rimossa la crosta può morderla o ingerirla.

Molti soggetti, oltre a pizzicarsi la pelle, si strappano i capelli, si mordono le unghie, si masticano le guance o compiono altri atti ripetitivi focalizzati sul corpo. Alcuni soggetti pizzicano la pelle ad altri.

I soggetti possono sentirsi in imbarazzo o vergognarsi del loro aspetto o dell’incapacità di controllare il proprio comportamento. Per tale motivo, possono evitare le situazioni in cui altri possono vedere il danno cutaneo. Di solito, non si pizzicano di fronte ad altri, tranne che i familiari. Molti soggetti cercano di nascondere il danno cutaneo con gli indumenti o truccandosi. Il soggetto può inoltre essere angosciato dalla sua perdita di controllo e cercare ripetutamente di smettere di pizzicarsi la pelle, o di farlo meno spesso, ma non riesce.

Se compiuto in modo esagerato, il pizzicamento della pelle può causare cicatrici, infezioni, sanguinamento eccessivo e persino una grave infezione del sangue (setticemia).

Molti soggetti affetti da dermatillomania soffrono anche di altri disturbi di salute mentale, come il disturbo ossessivo-compulsivo, la tricotillomania e la depressione.

I sintomi generalmente sono di intensità variabile ma possono protrarsi per tutta la vita.