Il soggetto affetto da disposofobia ha un bisogno impellente di acquisire e conservare oggetti, e prova una forte angoscia quando è costretto a separarsene o addirittura al solo pensiero di doverlo fare. Il soggetto non ha spazio a sufficienza per sistemare tutti gli oggetti che accumula. Le stanze si riempiono talmente tanto da non essere più vivibili; servono solo ad accumulare oggetti. Ad esempio, il lavandino può essere coperto da pile di giornali accumulati, così come i piani di lavoro, i fornelli e il pavimento della cucina, che di fatto non è più utilizzabile per cucinare i pasti.

L’accumulo spesso interferisce con le attività domestiche del soggetto e, talvolta, con quelle scolastiche o lavorative. Ad esempio, i disposofobici non vogliono che le persone entrino in casa, compresi i familiari, gli amici e i tecnici per le riparazioni, perché sono imbarazzati dal disordine. Il disordine può compromettere la sicurezza e mettere la casa a rischio d’incendio o di animali infestanti. Alcuni soggetti realizzano che l’accumulo è un problema, altri no.

Nell’accumulo di animali, le persone accumulano animali da compagnia in quantità superiori allo spazio disponibile e al cibo e alle cure veterinarie che possono fornire. Fa sì che gli animali vivano in condizioni non igieniche. Spesso, gli animali vivono in spazi angusti e perdono peso e/o si ammalano. Tuttavia, molti soggetti affetti da tale disturbo non ammettono di non prendersi cura in maniera corretta degli animali. Gli accumulatori di animali sono molto affezionati ai loro animali e non vogliono darli via.

Senza trattamento, i sintomi di solito perdurano per tutta la vita, con poco o nessun cambiamento.