Nel disturbo da riferimento olfattivo (spesso definito sindrome da riferimento olfattivo), il soggetto è convinto e preoccupato di emanare un odore corporeo sgradevole, maleodorante o disgustoso, mentre in realtà non lo fa.

Il soggetto che soffre di sindrome da riferimento olfattivo crede di avere un odore corporeo disgustoso anche se non è così. Questo convincimento provoca notevole angoscia e di solito compromette le sue attività quotidiane, ad esempio, lo spinge a non mostrarsi in pubblico. Il disturbo da riferimento olfattivo presenta analogie con il disturbo da dismorfismo corporeo ed è classificato nell’ambito del disturbo ossessivo-compulsivo e disturbi correlati.

Di solito, come risposta a questa preoccupazione, il soggetto affetto dal disturbo da riferimento olfattivo compie ripetutamente alcune azioni, ovvero si fa docce o si lava i denti con eccessiva frequenza oppure si controlla per l’odore corporeo (ad esempio annusandosi). Questi soggetti utilizzano spesso una quantità eccessiva di profumi, deodoranti o colluttori per cercare di coprire l’odore che ritengono di emanare. Inoltre possono pensare che gli altri stiano seduti lontano, si coprano il naso o li osservino in modo particolare a causa del presunto odore.

Un trattamento con inibitori selettivi della ricaptazione della serotonina o con clomipramina (tipi di farmaci antidepressivi) può essere efficace. Talvolta a uno di questi farmaci viene aggiunto un neurolettico atipico (antipsicotico atipico).

Una terapia cognitivo-comportamentale simile a quella utilizzata per il disturbo da dismorfismo corporeo può essere utile.