I soggetti con disturbo paranoide di personalità spesso pensano che gli altri li abbiano enormemente e irrimediabilmente danneggiati. Sono sempre all’erta per possibili insulti, offese, minacce e slealtà, e cercano significati nascosti in osservazioni e azioni. Scrutano a fondo gli altri per trovare prove a sostegno dei loro sospetti. Ad esempio, possono interpretare male un’offerta d’aiuto come un’insinuazione di non essere in grado di portare a termine una mansione da soli. Se pensano di essere stati insultati o danneggiati in qualche modo, non perdonano la persona che ritengono li abbia danneggiati. Tendono a contrattaccare o arrabbiarsi in risposta ai danni percepiti. Dal momento che non si fidano degli altri, hanno bisogno di essere autosufficienti e avere tutto sotto controllo.