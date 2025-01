Se non si viene spesso a contatto con le cose che si temono, probabilmente non sarà necessario alcun trattamento. Ad esempio, se si temono i serpenti ma si vive in città, probabilmente non ci si troverà mai a contatto con un serpente e la paura non crea problemi. Tuttavia, se la fobia è qualcosa di difficile da evitare, come guidare su un ponte, il trattamento potrebbe semplificare la vita. Il trattamento include:

Terapia espositiva (che aiuta 9 persone su 10)

A volte, farmaci ansiolitici per il trattamento a breve termine dei sintomi

Nella terapia espositiva, un terapeuta aiuta ad acquisire gradualmente familiarità con la cosa che si teme. Ad esempio, se si ha paura dei cani:

È possibile iniziare semplicemente a guardare foto di cani

Il terapeuta aiuta a restare calmi e a mantenere una respirazione lenta finché ci si sente a proprio agio guardando le foto

Quindi, si potrà guardare un cane vero in un’altra stanza

Gradualmente, si procederà al trovarsi nella stessa stanza con un cane

Quindi, si verrà condotti a toccare il cane

Di solito, la terapia espositiva richiede solo poche sessioni per funzionare.

I farmaci non fanno scomparire le fobie. Tuttavia, i farmaci ansiolitici possono aiutare quando non è possibile evitare qualcosa di cui si ha paura. Ad esempio, il medico può prescrivere dei farmaci prima di un viaggio in aereo.