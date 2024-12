Malattia di Behçet

Per gli occhi infiammati e le ulcere cutanee: Si può applicare un corticosteroide (usato per ridurre l’infiammazione) sugli occhi o sulla cute. L’azatioprina (un farmaco che sopprime il sistema immunitario [immunosoppressore]) contribuisce a preservare l’acuità visiva, impedisce la formazione di nuove ulcere oculari e favorisce la guarigione delle ulcere esistenti. Il metotressato assunto per via orale può risultare utile a ridurre l’infiammazione oculare. I farmaci inibitori dell’interferone alfa e del fattore di necrosi tumorale (TNF) somministrati tramite iniezione possono essere validi per i pazienti con problemi oculari.

Per le ulcere della bocca e degli organi genitali e per il dolore articolare: Si possono applicare sulle ulcere creme corticosteroidi, preparazioni anestetiche locali e sucralfato. Si può assumere colchicina (usata per trattare la gotta) per via orale, per evitare la comparsa di nuove ulcere e per ridurre il dolore articolare. Dapsone assunto per via orale può diminuire il numero di ulcere orali e degli organi genitali e ridurne la durata. Azatioprina assunta per via orale può anche favorire la guarigione delle ulcere della bocca e degli organi genitali e ridurre il dolore articolare. Etanercept, un inibitore del fattore di necrosi tumorale (che quindi sopprime il sistema immunitario) contribuisce alla prevenzione della formazione di nuove ulcere della bocca. Si somministra tramite iniezione. A volte viene utilizzato un altro inibitore del fattore di necrosi tumorale (infliximab o eventualmente adalimumab) invece di etanercept. Può essere somministrato anche interferone alfa tramite iniezione, se la colchicina non aiuta. Apremilast può essere usato per alleviare il dolore e ridurre il numero di ulcere orali. La talidomide, utilizzata raramente, può essere assunta per via orale e può contribuire a guarire le ulcere della bocca, degli organi genitali e della cute, ma le ulcere possono ripresentarsi all’interruzione del farmaco.