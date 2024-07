Panoramica sulle malattie demielinizzanti

College of Medicine, University of Saskatchewan

La maggior parte delle fibre nervose all’interno e all’esterno del cervello sono avvolte in molti strati di tessuto composto da un grasso (lipoproteina) chiamato mielina. Questi strati formano la guaina mielinica. Come l’isolamento intorno a un cavo elettrico, la guaina mielinica consente ai segnali nervosi (impulsi elettrici) di essere condotti lungo le fibre nervose in modo veloce e preciso. Quando la guaina mielinica è danneggiata, i nervi non conducono gli impulsi elettrici in modo normale. A volte sono danneggiate anche le fibre nervose.

Se questa è in grado di ripararsi e rigenerarsi da sola, la funzione nervosa può tornare. Tuttavia, se è gravemente danneggiata, la fibra nervosa sottostante può morire. Le fibre nervose del sistema nervoso centrale (cervello e midollo spinale) non possono rigenerarsi completamente. Pertanto, queste cellule nervose sono danneggiate permanentemente.

Isolamento di una fibra nervosa

Alcuni disturbi che causano demielinizzazione colpiscono essenzialmente il sistema nervoso centrale. Altri, come la polineuropatia demielinizzante infiammatoria cronica, colpiscono prevalentemente i nervi in altre parti del corpo.