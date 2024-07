Ernia cerebrale

Le prime fasi del trattamento, talvolta condotte dal personale medico di emergenza, sono controllare quanto segue e trattare tali condizioni, se necessario:

Se le vie respiratorie sono pervie

Se la respirazione è adeguata

Se il polso, la pressione arteriosa e la frequenza cardiaca sono normali (per assicurarsi che il sangue affluisca al cervello)

Le persone vengono prima trattate in pronto soccorso e poi ricoverate nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale. In entrambi i luoghi, gli infermieri possono monitorare il battito cardiaco, la pressione sanguigna, la temperatura e il livello di ossigeno nel sangue. Tutte le anomalie in queste misurazioni vengono corrette immediatamente per prevenire danni ulteriori al cervello. L’ossigeno viene spesso somministrato immediatamente, e viene inserito un catetere in vena (una via endovenosa) per somministrare rapidamente farmaci o zucchero (glucosio).

Se le persone hanno una temperatura corporea molto alta o molto bassa, vengono adottate delle misure per raffreddarle (trattamento del colpo di calore) o riscaldarle (trattamento dell’ipotermia). Tutti gli altri disturbi (come i disturbi cardiaci o polmonari), se presenti, sono trattati.