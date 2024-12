Come si tratta l’anemia da carenza di ferro?

Come si tratta l’anemia da carenza di ferro?

Il medico interviene nel modo seguente:

tratta eventuali disturbi che causano sanguinamento

si assicura che la dieta contenga una quantità sufficiente di alimenti ricchi di ferro

prescrive compresse di ferro (o liquidi per i bambini)

raramente il ferro viene somministrato per via endovenosa, ma di solito non è necessario.

solitamente, per ottenere risultati, sono necessarie 3-6 settimane di trattamento dell’anemia con integrazione di ferro. Tuttavia, di solito si assume ferro per 6 mesi per sostituire tutto quello perso.

Le compresse o il liquido contenenti ferro funzionano meglio se assunti:

al mattino, prima dei pasti

con succo d’arancia o una compressa di vitamina C

I medici eseguono esami del sangue per assicurarsi che il paziente abbia raggiunto una livello di ferro sufficiente.