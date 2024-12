Gonfiore delle labbra e della lingua

Texas A&M University, College of Dentistry

Una reazione allergica può causare gonfiore delle labbra. La reazione può essere provocata dalla sensibilità ad alcuni alimenti o bevande, farmaci, stupefacenti illegali, sostanze, rossetti o irritanti presenti nell’aria. Tuttavia, spesso la causa del gonfiore resta un mistero.

Una condizione nota come angioedema ereditario può causare ricorrenti episodi di gonfiore. Anche malattie non ereditarie, come l’eritema multiforme, l’eritema solare, il clima freddo e secco o i traumi possono provocare gonfiore delle labbra. Di per sé la tumefazione delle labbra non è pericolosa. Tuttavia, quando il gonfiore è causato da un angioedema, il concomitante gonfiore di bocca, gola e/o delle vie respiratorie inferiori può rapidamente diventare grave e persino fatale.

Il trattamento dipende dalla causa. Quando la causa può essere identificata ed eliminata, solitamente le labbra tornano normali. A volte viene impiegata una pomata a base di corticosteroidi per ridurre il gonfiore dovuto a una reazione allergica. Talvolta, per migliorare l’aspetto estetico, si ricorre alla chirurgia per rimuovere l’eccesso di tessuto delle labbra.

Angioedema Nascondi dettagli L’immagine mostra un edema labiale in un soggetto affetto da angioedema ereditario. Su concessione dell’editore. Tratto da Joe E, Soter N. In Current Dermatologic Diagnosis and Treatment, a cura di I Freedberg, IM Freedberg e MR Sanchez. Philadelphia, Current Medicine, 2001.