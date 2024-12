Lesione della lingua

Texas A&M University, College of Dentistry

La lesione traumatica è la causa più comune di fastidio linguale. La lingua possiede molte terminazioni nervose per il dolore e il tatto ed è più sensibile rispetto ad altre parti del corpo. Di frequente la lingua viene morsa accidentalmente, ma guarisce in fretta. Un dente o un pezzo di otturazione rotto o tagliente possono apportare un danno considerevole a questo delicato tessuto. Le lesioni penetranti (come quelle da arma da fuoco e le ferite da taglio) e le lesioni da traumi contusivi danneggiano il viso nonché la lingua (vedere Lesioni del volto). Le lesioni superficiali guariscono abbastanza rapidamente e quelle più profonde di solito non persistono per più di 3 settimane.

Nel trattamento di una lacerazione della lingua il medico deve decidere se i punti di sutura siano realmente necessari, poiché molte lesioni guariscono rapidamente senza riparazione e molte persone non riescono a tenere la bocca aperta e la lingua ferma durante la suturazione, rendendo pertanto necessaria sedazione o anestesia.