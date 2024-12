Ulcere e sporgenze della lingua

CONSULTA LA VERSIONE PER I PROFESSIONISTI

Texas A&M University, College of Dentistry

Le ulcere (vesciche e piaghe) sulla lingua possono essere causate da

Il lato della lingua può ingrossarsi leggermente nello spazio lasciato da un dente mancante, una situazione di solito innocua. Sebbene piccole protuberanze su entrambi i lati della lingua siano solitamente innocue, la presenza di una protuberanza su un solo lato deve essere esaminata in quanto potrebbe essere cancerosa.

Zone rosse o bianche, ulcere o noduli (particolarmente quelli duri) sulla lingua inspiegati, specialmente se indolori, possono essere segni di un tumore e devono essere esaminati dal medico o dal dentista. La maggior parte dei tumori del cavo orale si sviluppa sui lati della lingua o sul pavimento della bocca. Il cancro non compare quasi mai sulla parte superiore della lingua, eccetto quando il tumore insorge in seguito a sifilide non trattata.