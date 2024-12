Texas A&M University, College of Dentistry

Il fastidio alla lingua, che comprende dolore e sensazioni di bruciore, spesso può derivare da

Irritazione provocata da determinati alimenti, specialmente quelli acidi (ad esempio l’ananas)

Irritazione causata da alcuni ingredienti contenuti nel dentifricio (ad esempio sodio laurilsolfato [SLS]), nel collutorio, nelle caramelle o nelle gomme da masticare

Alcuni farmaci

Il mughetto (candidosi), un’infezione comune in cui una crescita eccessiva di miceti forma una pellicola bianca che ricopre la lingua

Lesioni della lingua o ulcere della lingua

Malattia celiaca

Un intenso dolore della lingua o di tutta la bocca può essere provocato dalla sindrome della bocca urente.

Spesso, per scoprire la causa del fastidio, si procede per esclusione. La sensazione di fastidio alla lingua, non di natura infettiva, di solito è trattata attraverso l’eliminazione della causa. Ad esempio, la persona può provare a cambiare marca di dentifricio (in particolare scegliendo una marca che non contenga laurilsolfato di sodio [SLS]), evitare di assumere cibi irritanti/acidi/piccanti o farsi riparare un eventuale dente tagliente o rotto da un dentista. Possono essere utili sciacqui tiepidi con acqua e sale. Il mughetto può essere trattato con un farmaco antimicotico, come la nistatina o il fluconazolo.