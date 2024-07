Protesi dentali

Un dente estratto può essere sostituito da un ponte o da un impianto. Un dente gravemente danneggiato può essere ricoperto da una capsula.

Un ponte è una protesi parziale fissa in cui i denti su entrambi i lati del dente mancante sono ricoperti da capsule. Un ponte è composto da denti finti fusi insieme e quindi fissati a una capsula che viene cementata ai denti naturali. Un ponte viene fissato in modo permanente e non può essere rimosso. Per sostituire i denti mancanti è possibile utilizzare più di un ponte.

Una capsula è un cappuccio (ricostruzione) che viene fissato sopra un dente. Solitamente, occorrono almeno due sedute dal dentista, sebbene talvolta ne siano necessarie anche di più, per ottenere una capsula della forma corretta. Durante la prima visita, il dentista prepara il dente riducendone leggermente le dimensioni, prende l’impronta del dente preparato e colloca sul dente una capsula provvisoria. La capsula permanente viene quindi realizzata presso un laboratorio odontotecnico, utilizzando l’impronta. Alla seduta successiva, la capsula provvisoria viene rimossa e viene cementata quella definitiva sul dente preparato. Molti dentisti oggi usano scanner e dispositivi per la fresatura della corona digitali che aiutano a progettare e fresare una corona per l’inserimento il giorno stesso.

Di solito, le corone sono realizzate in oro, ceramica, o porcellana fusa a una struttura di metallo. Il rivestimento di porcellana può essere utilizzato per mascherare il colore del metallo. Sebbene la porcellana sia più dura e più abrasiva rispetto allo smalto del dente e possa causare il logoramento del dente opposto, le ceramiche più recenti sono meno inclini a farlo. Inoltre, le corone realizzate interamente in porcellana o materiali simili hanno una tendenza leggermente maggiore a rompersi rispetto a quelle interamente in metallo.

Possono essere utilizzati impianti per sostituire i denti mancanti. Se l’osso della mascella non è sufficientemente sano, è possibile realizzare innesti ossei per creare un letto adeguato per gli impianti. Gli impianti sono apparecchi in metallo inseriti nell’osso mascellare. Il metallo è una lega speciale alla quale le cellule ossee possono fissarsi. Dopo un certo lasso di tempo, di solito da 2 a 6 mesi, l’impianto si salda all’osso e viene fissato un perno. Quindi, un dente artificiale (corona) o un dente (da una dentiera parziale o totale) viene attaccato al perno. Ne risulta un dente (o dei denti) in grado di sostenere la pressione della normale masticazione. Oggi gli impianti sono considerati l’opzione ideale perché non si deteriorano e offrono un’ottima alternativa fissa alle protesi parziali rimovibili. Per prevenire le infezioni, occorre tenere estremamente pulita l’area che circonda l’impianto.