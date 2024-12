In genere, la filariosi linfatica viene trattata con la dietilcarbamazina, che viene assunta per bocca per 1 giorno o per 12 giorni e uccide le microfilarie e parte dei vermi adulti.

Prima di trattare una persona con la dietilcarbamazina, il medico verifica che non sia in atto una loiasi o una oncocercosi, perché in presenza di tali disturbi la dietilcarbamazina può produrre effetti collaterali gravi.