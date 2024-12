Il cuore d’atleta

Elettrocardiogramma

La maggior parte degli atleti non richiede esami approfonditi, ma in genere il medico li sottopone a elettrocardiogramma (ECG) perché è importante accertare che il soggetto non sia affetto da cardiopatie. L’ECG consente di rilevare numerosi cambiamenti elettrici del cuore che sarebbero considerati patologici in un soggetto che non è un atleta, mentre sono perfettamente normali in un atleta.

Se il soggetto avverte dolore toracico o altri sintomi correlati a una cardiopatia, sono necessari ulteriori accertamenti, come ecocardiogramma, test da sforzo e, talvolta, risonanza magnetica per immagini cardiaca (RMC). Questi esami valutano la struttura e la funzionalità del cuore.

I soggetti con cuore d’atleta sottoposti a tomografia computerizzata a fascio di elettroni per la ricerca di coronaropatie spesso presentano notevoli accumuli di calcio nelle pareti delle arterie che alimentano il cuore; tali depositi non sembrano tuttavia indicare un rischio altrettanto elevato come nei soggetti che non sono atleti.