Ecografia o tomografia computerizzata (TC) dell’addome

Il dolore è un indizio utile, tuttavia il dolore spesso non compare fino a quando un aneurisma non è grande oppure sul punto di rompersi. Tuttavia, molti soggetti con aneurismi sono asintomatici e la diagnosi viene formulata per caso al momento di un esame obiettivo di routine o di un esame di diagnostica per immagini (come una radiografia, una tomografia computerizzata [TC] o un’ecografia) dell'addome eseguito per un’altra ragione.

I medici possono palpare una massa pulsante nel centro dell’addome. Mediante uno stetoscopio appoggiato sulla parte centrale dell’addome, i medici possono generalmente auscultare un suono sibilante (soffio) causato dalla turbolenza del flusso di sangue che attraversa l’aneurisma. Tuttavia, nei pazienti obesi perfino gli aneurismi di grosse dimensioni possono non essere rilevati. Gli aneurismi a rapida crescita che stanno per rompersi, in genere, causano dolore o dolorabilità, quando vengono palpati durante l’esame clinico dell’addome.

Talvolta, una radiografia dell’addome rivela un aneurisma con depositi di calcio nella parete, ma non fornisce altre informazioni rilevanti. Altri esami diagnostici sono più utili per individuare gli aneurismi e per determinarne le dimensioni. Generalmente, l’ecografia può mostrare con chiarezza le dimensioni di un aneurisma. In caso rilevi un aneurisma, l’ecografia può essere ripetuta periodicamente dopo pochi mesi, per vedere se e quanto velocemente sia aumentato.

La TC addominale, specie se eseguita dopo aver iniettato un mezzo di contrasto per via endovenosa, può accertare le dimensioni e la forma di un aneurisma aortico addominale più accuratamente dell’ecografia, ma espone il soggetto a radiazioni. La risonanza magnetica per immagini (RMI) è altrettanto accurata, ma potrebbe non essere di immediata disponibilità come l’ecografia o la TC.

L’ecografia di screening per gli aneurismi aortici addominali, anche se i soggetti sono asintomatici, è talvolta raccomandata per alcuni soggetti di età superiore a 65 anni, come gli uomini ex-fumatori o con un’anamnesi familiare di aneurisma aortico addominale.