I medici di solito rilevano un aneurisma durante esami obiettivi regolari se avvertono un rigonfiamento pulsante nell’addome. Il medico ausculta il rigonfiamento con uno stetoscopio per tentare di udire il suono sibilante prodotto dal sangue mentre si muove attraverso l’aneurisma. Può anche individuare un aneurisma accidentalmente durante un esame di diagnostica per immagini (come una radiografia o una TC) per altri motivi.

Per controllare le dimensioni dell’aneurisma il medico può prescrivere: