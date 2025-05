La sindrome metabolica è caratterizzata da un’ampia circonferenza addominale (dovuta a un eccesso di grasso addominale), ipertensione arteriosa, resistenza agli effetti dell’insulina (insulino-resistenza) o diabete, e livelli ematici anomali di colesterolo e altri grassi (dislipidemia).

Il grasso addominale in eccesso aumenta il rischio di ipertensione arteriosa, coronaropatia e diabete di tipo 2.

Per porre la diagnosi di sindrome metabolica, il medico misura la circonferenza della vita, la pressione arteriosa e i livelli ematici di zucchero e grassi (lipidi) a digiuno.

Per aiutare i pazienti a perdere peso è possibile ricorrere all’esercizio fisico, a cambiamenti delle abitudini alimentari, a tecniche comportamentali e a farmaci.

Si tratta il diabete, l’ipertensione arteriosa e i livelli ematici anomali di colesterolo e lipidi (dislipidemia).

La sindrome metabolica è un problema grave. e negli Stati Uniti colpisce più del 40% dei soggetti di età superiore a 50 anni. Anche i bambini e gli adolescenti possono sviluppare la sindrome metabolica, ma non si hanno percentuali su questa specifica popolazione.

Molto probabilmente, la sindrome metabolica si sviluppa quando si accumula un eccesso di grasso nell’addome (forma a mela) invece che sui fianchi (forma a pera). Le persone con le caratteristiche elencate di seguito tendono a immagazzinare grasso in eccesso nell’addome:

nella maggior parte degli uomini

nelle donne dopo la menopausa

I depositi di grasso in eccesso nell’addome aumentano il rischio di:

Lo stress cronico può aumentare il rischio di sviluppare sindrome metabolica. Può anche causare cambiamenti ormonali che contribuiscono all’accumulo di grasso addominale in eccesso e far sì che l’organismo non risponda più in modo normale all’insulina (la cosiddetta resistenza all’insulina). Lo stress cronico può causare una diminuzione dei livelli di colesterolo delle lipoproteine ad alta densità (HDL, il “colesterolo buono”). Livelli anomali di lipidi (come bassi livelli di HDL) possono aumentare il rischio di sindrome metabolica.

La sindrome metabolica è più comune nei fumatori rispetto ai non fumatori. Il fumo può aumentare i livelli di trigliceridi e ridurre i livelli di HDL.

La sindrome metabolica è asintomatica.

(Vedere anche Obesità.)

Diagnosi della sindrome metabolica Circonferenza della vita

Misurazione della pressione sanguigna

Esami del sangue per misurare i livelli di zuccheri e di grassi (lipidi) a digiuno La circonferenza della vita deve essere misurata a tutti in quanto anche chi non è sovrappeso oppure ha un aspetto magro può immagazzinare grasso in eccesso nell’addome. Maggiore è la circonferenza della vita, maggiore è il rischio di sindrome metabolica e relative complicanze. La circonferenza della vita che aumenta il rischio di complicanze dell’obesità varia in base a gruppo etnico e sesso. Se la circonferenza della vita è elevata, il medico misura la pressione arteriosa e i livelli ematici di zucchero e lipidi a digiuno. I livelli ematici di zucchero e lipidi spesso risultano alterati. La sindrome metabolica ha molte definizioni diverse, ma generalmente viene diagnosticata quando la circonferenza della vita è pari o superiore a 102 centimetri (40 pollici) negli uomini o pari o superiore a 88 centimetri (35 pollici) nelle donne (che indica grasso in eccesso nell’addome) e quando i soggetti hanno ricevuto o stanno ricevendo un trattamento per almeno due dei seguenti: livelli ematici di zucchero a digiuno pari o superiori a 100 mg/dl (milligrammi per decilitro)

pressione arteriosa pari o superiore a 130/85 mmHg (millimetri di mercurio)

livello ematico di trigliceridi (grassi) a digiuno pari o superiore a 150 mg/dl

livello delle lipoproteine ad alta densità (HDL, colesterolo buono) inferiore a 40 mg/dl negli uomini o inferiore a 50 mg/dl nelle donne