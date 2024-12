Prevenzione nell’anziano

Le stesse misure semplici e comuni adottate per la sicurezza e per la prevenzione degli infortuni nei più giovani, sono utili anche per gli anziani (vedere la barra laterale Safety 101). Particolarmente importante è la prevenzione delle cadute.

Le cadute sono una delle principali cause di seri problemi di salute nell’anziano. Le seguenti istruzioni possono contribuire a prevenire le cadute: