Eredità di disordini dovuti alla mutazione di un singolo gene

I geni sono segmenti di acido desossiribonucleico (DNA) che contengono il codice per una proteina specifica che funziona in uno o più tipi di cellule dell’organismo o il codice per molecole di RNA funzionali.

I cromosomi sono composti da un filamento molto lungo di DNA e contengono molti geni (da centinaia a migliaia). Fatta eccezione per alcune cellule (ad esempio, spermatozoi e ovociti), ogni cellula umana normale contiene 23 coppie di cromosomi. Vi sono 22 coppie di cromosomi non sessuali (autosomici) e una coppia di cromosomi sessuali, per un totale di 46 cromosomi. Normalmente, ogni coppia è composta da un cromosoma ricevuto dalla madre e uno ricevuto dal padre.

I cromosomi sessuali determinano se il feto sarà maschio o femmina. Un maschio ha un cromosoma sessuale X e uno Y. La X proviene dalla madre, mentre la Y è ricevuta dal padre. Una femmina ha due cromosomi X. La X proviene dalla madre, mentre l’altra X proviene dal padre.

I tratti (qualsiasi caratteristica determinata geneticamente, come ad esempio il colore degli occhi) prodotti da un gene possono essere caratterizzati come

Dominante

Recessivo

I tratti dominanti si esprimono quando è presente anche una sola copia del gene per quel tratto.

I tratti recessivi presenti sui cromosomi autosomici possono essere espressi solo quando sono presenti due copie del gene per quel tratto, uno su ciascuna coppia di cromosomi. Gli individui che possiedono una copia di un gene alterato per un tratto recessivo (e che pertanto non presentano il disordine) sono detti portatori sani.

Nei tratti codominanti, entrambe le copie di un gene sono espresse in certa misura. Un esempio di tratto codominante è il tipo di sangue. Se un individuo ha un gene che codifica per il tipo di sangue A e un gene che codifica per il tipo di sangue B, quell’individuo avrà entrambi i tipi di sangue, A e B, espressi (tipo di sangue AB).

Un gene legato a X (legato al sesso) è un gene trasportato sul cromosoma X. Il collegamento a X determina anche l’espressione. Fra i soggetti di sesso maschile, quasi tutti i geni sul cromosoma X, che il tratto sia dominante o recessivo, sono espressi, poiché non esiste un gene accoppiato a compensazione della loro espressione.

Penetranza ed espressività La penetranza è definita come la percentuale di persone che presentano l’allele (la forma specifica di un gene responsabile delle variazioni in cui un dato tratto può essere espresso) e che sviluppano il fenotipo corrispondente (tratto). Ad esempio, se metà degli individui con un allele presenta il rispettivo tratto, la sua penetranza è del 50%. La penetranza può essere completa o incompleta. Un gene con penetranza incompleta non è sempre espresso anche quando il tratto che produce è dominante o quando il tratto è recessivo e presente su entrambi i cromosomi. La penetranza di un determinato gene può variare da persona a persona e può dipendere dall’età del soggetto. Anche quando un allele specifico non è espresso (non penetranza), il portatore sano dell’allele può trasmetterlo ai figli, che possono presentare il tratto. L’espressività definisce la misura in cui un tratto condiziona un singolo individuo, ovvero in modo notevole, moderato o lieve. In che modo i geni condizionano un individuo: Penetranza ed espressività