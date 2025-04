हैपेटाइटिस C, क्रोनिक

Centers for Disease Control and Prevention: Hepatitis C: यह वेबसाइट हैपेटाइटिस C (परिभाषाओं और आंकड़ों सहित) का विवरण और संचरण, लक्षण, जांच, उपचार और हैपेटाइटिस C और रोजगार के बारे में जानकारी प्रदान करती है। 10 मई 2024 को ऐक्सेस किया गया।